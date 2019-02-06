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18:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Анжи» разгромил ставропольское «Динамо» в контрольном матче

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Анжи» разгромили выступающее в ПФЛ ставропольское «Динамо» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске.

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Источник: Р-Спорт

Встреча завершилась со счетом 5:0. Голы забили Павел Калошин, Андрес Понсе, оформивший дубль, Никита Чистяков и Павел Долгов.

Соперником «Анжи» в следующей контрольной игре 9 февраля станет владикавказский «Спартак».

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