«Анжи» разгромил ставропольское «Динамо» в контрольном матче
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Анжи» разгромили выступающее в ПФЛ ставропольское «Динамо» в контрольном матче на
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Анжи» разгромили выступающее в ПФЛ ставропольское «Динамо» в контрольном матче на
Встреча завершилась со счетом 5:0. Голы забили Павел Калошин, Андрес Понсе, оформивший дубль, Никита Чистяков и Павел Долгов.
Соперником «Анжи» в следующей контрольной игре 9 февраля станет владикавказский «Спартак».