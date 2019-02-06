Футболисты «Спартака» сыграли вничью с казахстанским «Актобе» на сборе в Турции

Источник: РИА "Новости"

В составе красно-белых дубль оформил Максим Глушенков (17-я и 37-я минуты). У «Актобе» дважды отличился Патрик Малецкий (26, 33). В перерыве матча главный тренер «Спартака» Олег Кононов полностью сменил состав. На 58-й минуте парагвайский полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо покинул поле из-за травмы.

«Спартак» провел шестой матч в этом году. На сборе в Турции красно-белые сыграли вничью во второй раз подряд, накануне была зафиксирована ничья в матче со словенским «Марибором» (1:1).

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19-летний Глушенков стал футболистом «Спартака» в ноябре 2018 года, перейдя из «Чертаново». «Спартак» приобрел нападающего в паре с опорным полузащитником Наилем Умяровым. Сумма трансфера за двух игроков составила 37 млн рублей.

На первом сборе, который прошел в Дубае, «Спартак» обыграл ташкентский «Локомотив» со счетом 5:2. С 21 по 27 февраля красно-белые принимали участие в турнире, который был разыгран в Катаре между российскими клубами, где одержали победы во всех трех матчах.