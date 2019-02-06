Футболисты «Спартака» сыграли вничью с казахстанским «Актобе» на сборе в Турции
ТАСС, 6 февраля. «Спартак» сыграл вничью с казахстанским «Актобе» со счетом 2:2 в товарищеском матче, который прошел в Турции.
ТАСС, 6 февраля. «Спартак» сыграл вничью с казахстанским «Актобе» со счетом 2:2 в товарищеском матче, который прошел в Турции.
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«Спартак» провел шестой матч в этом году. На сборе в Турции
19-летний Глушенков стал футболистом «Спартака» в ноябре 2018 года, перейдя из «Чертаново». «Спартак» приобрел нападающего в паре с опорным полузащитником Наилем Умяровым. Сумма трансфера за двух игроков составила 37 млн рублей.
На первом сборе, который прошел в Дубае, «Спартак» обыграл ташкентский «Локомотив» со счетом 5:2. С 21 по 27 февраля
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