Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
4.02
Кальяри0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
4.02
Райо Вальекано1
Леганес2
Футбол. Зарубежный
4.02
Вест Хэм Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
5.02
Марсель1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио
Эмполи
Все события
Фоторепортажи
17Катер Семака и Акинфеева, Бебето — агент ЦСКА
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
20:14 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» победили «Локомотив» на сборе в Испании

ТАСС, 6 февраля. «Краснодар» обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в испанской Марбелье.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Гол забил 20-летний нападающий Иван Игнатьев на 85-й минуте.

«Краснодар» завершил сбор в Испании, в рамках которого команда до этого провела три товарищеских матча — против китайского «Бэйцзин Жэньхэ» (1:1), американского «Нью-Ингленд Революшн» (2:0) и шведского «Мальмё» (2:0). Далее футболисты вернутся в Краснодар, где продолжат подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Байером», который пройдет 14 февраля.

Железнодорожники проведут два сбора в Испании. Первый из них — в Марбелье — продлится до 14 февраля. У московской команды запланированы еще две товарищеские встречи — с норвежскими «Конгсвингером» (13 февраля) и «Хёугесунном» (21 февраля).

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО еще на два месяца
Футболисты «Спартака» сыграли вничью с казахстанским клубом
IBU изменил расписание гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе
«Нант» потребовал 19,5 млн долларов за пропавшего футболиста
Федерация бокса России хочет организовать бой Нурмагомедова
ЦСКА разгромил норвежский клуб в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь