Футболисты «Краснодара» победили «Локомотив» на сборе в Испании
ТАСС, 6 февраля. «Краснодар» обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в испанской Марбелье.
ТАСС, 6 февраля. «Краснодар» обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в испанской Марбелье.
Гол забил 20-летний нападающий Иван Игнатьев на 85-й минуте.
«Краснодар» завершил сбор в Испании, в рамках которого команда до этого провела три товарищеских матча — против китайского «Бэйцзин Жэньхэ» (1:1), американского «Нью-Ингленд Революшн» (2:0) и шведского «Мальмё» (2:0). Далее футболисты вернутся в Краснодар, где продолжат подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Байером», который пройдет 14 февраля.
Железнодорожники проведут два сбора в Испании. Первый из них — в Марбелье — продлится до 14 февраля. У московской команды запланированы еще две товарищеские встречи — с норвежскими «Конгсвингером» (13 февраля) и «Хёугесунном» (21 февраля).