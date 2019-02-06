Футболисты «Краснодара» победили «Локомотив» на сборе в Испании

«Краснодар» завершил сбор в Испании, в рамках которого команда до этого провела три товарищеских матча — против китайского «Бэйцзин Жэньхэ» (1:1), американского «Нью-Ингленд Революшн» (2:0) и шведского «Мальмё» (2:0). Далее футболисты вернутся в Краснодар, где продолжат подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Байером», который пройдет 14 февраля.