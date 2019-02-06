«Крылья Советов» сыграли вничью с «Партизаном» в контрольном матче
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» разошлись миром с белградским «Партизаном» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Турции.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» разошлись миром с белградским «Партизаном» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Турции.
Встреча, состоявшаяся в среду в Белеке, завершилась со счетом 0:0.
«Крылья Советов» 12 февраля проведут контрольные игры с латвийским «Спартаком» и казахстанским «Кайсаром».
После 16 матчей «Крылья Советов» занимают 13-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.