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20:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Партизаном» в контрольном матче

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» разошлись миром с белградским «Партизаном» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Турции.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в среду в Белеке, завершилась со счетом 0:0.

«Крылья Советов» 12 февраля проведут контрольные игры с латвийским «Спартаком» и казахстанским «Кайсаром».

После 16 матчей «Крылья Советов» занимают 13-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.

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