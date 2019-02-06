Уткин высказался о решении суда продлить арест Кокорину и Мамаеву

«Дело, которое заключается в двух видеозаписях, местами с разных камер, общим хронометражом около сорока минут, двадцать следователей не могут передать в суд быстрее, чем за полгода. Четыре человека, которые разнообразно буянят на этом видео, каким-то образом могут помешать двадцати следователям анализировать эту видеозапись. Так осуществляется правосудие в нашей стране. Две видеозаписи. Ноль следственных действий. Еще два месяца до передачи в суд. И все это время всем сидеть. Закон един для всех. То есть с вами будет так же», — написал Уткин в телеграме.