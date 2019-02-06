Уткин высказался о решении суда продлить арест Кокорину и Мамаеву
Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о решении суда продлить арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает «Советский спорт».
Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о решении суда продлить арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает «Советский спорт».
«Дело, которое заключается в двух видеозаписях, местами с разных камер, общим хронометражом около сорока минут, двадцать следователей не могут передать в суд быстрее, чем за полгода. Четыре человека, которые разнообразно буянят на этом видео,
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. В результате драки возле гостиницы «Пекин» пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Также был причинен ущерб автомобилю потерпевшего.
Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела были оставлены под арестом до 8 февраля.
18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.