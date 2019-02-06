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6 февраля, источник: Чемпионат.com

Хавбек «Ростова» Салетрос перешёл в АИК на правах аренды

Полузащитник «Ростова» Антон Салетрос перешёл в шведский АИК на правах аренды, сообщает пресс-служба российской команды. Арендное соглашение 22-летнего шведского футболиста рассчитано до конца сезона-2018/19.

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Источник: https://twitter.com/rostovfc

Салетрос перешёл в «Ростов» из АИКа в 2018 году. В нынешнем сезоне шведский футболист принял участие в 9 матчах за «Ростов» во всех турнирах и забил один гол. Салетрос выступал также в составе национальной команды Швеции в возрасте до 21 года с 2015 по 2018 год.

После 17 туров «Ростов» набрал 24 очка и располагается на 7-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», в активе которого 34 очка. Команда Валерия Карпина в настоящее время находится на сборе в Испании.

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