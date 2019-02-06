Хавбек «Ростова» Салетрос перешёл в АИК на правах аренды

Салетрос перешёл в «Ростов» из АИКа в 2018 году. В нынешнем сезоне шведский футболист принял участие в 9 матчах за «Ростов» во всех турнирах и забил один гол. Салетрос выступал также в составе национальной команды Швеции в возрасте до 21 года с 2015 по 2018 год.