СМИ: Хавбек «Краснодара» Куэва подписал контракт с «Сантосом»

По данным источника, для осуществления сделки осталось дождаться всех подписей со стороны «Краснодара». Также отмечается, что оформление трансфера Куэвы может затянуться, так как необходимо получить одобрение на переход со стороны другого бразильского клуба — «Сан-Паулу», который продал футболиста «Краснодару» летом прошлого года. «Сан-Паулу» может затянуть с ответом из-за сложных отношений с «Сантосом».