СМИ: Хавбек «Краснодара» Куэва подписал контракт с «Сантосом»
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» перуанец Кристиан Куэва подписал личный контракт с бразильским футбольным клубом «Сантос», сообщает Globo Esporte.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Полузащитник «Краснодара» перуанец Кристиан Куэва подписал личный контракт с бразильским футбольным клубом «Сантос», сообщает Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности о переходе перуанца. Сумма трансфера 27-летнего Куэвы должна составить 7 миллионов долларов.
По данным источника, для осуществления сделки осталось дождаться всех подписей со стороны «Краснодара». Также отмечается, что оформление трансфера Куэвы может затянуться, так как необходимо получить одобрение на переход со стороны другого бразильского клуба — «Сан-Паулу», который продал футболиста «Краснодару» летом прошлого года. «Сан-Паулу» может затянуть с ответом
В текущем сезоне Куэва провел за «Краснодар» 23 матча, забил один гол.