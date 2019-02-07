ЦСКА разгромил норвежский «Согндал» в контрольном матче в Испании
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом обыграли норвежский «Согндал» в контрольном матче на подготовительном сборе в Испании.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА с крупным счетом обыграли норвежский «Согндал» в контрольном матче на подготовительном сборе в Испании.
Встреча, прошедшая в Кампоаморе в четверг, завершилась со счетом 3:0 в пользу армейцев. Дубль оформил Яка Бийол (на 70-й и 85-й минутах), также голом отметился Такума Нисимура (74).
Следующий матч армейцы проведут 15 февраля с «Ваттенсом» из второго по силе дивизиона чемпионата Австрии.