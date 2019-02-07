«Уфа» сыграла вничью с «Левски» в контрольном матче на сборе в Ларнаке

Встреча, прошедшая в четверг в Ларнаке, завершилась со счетом 0:0.

Данный матч стал заключительным в программе сбора уфимской команды и вторым за день. Ранее в четверг «Уфа» переиграла молодежную команду швейцарского клуба «Янг Бойз» со счетом 2:1.