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18:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Уфа» сыграла вничью с «Левски» в контрольном матче на сборе в Ларнаке

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты «Уфы» сыграли вничью с болгарским «Левски» в контрольном матче на сборе на Кипре.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Ларнаке, завершилась со счетом 0:0.

Данный матч стал заключительным в программе сбора уфимской команды и вторым за день. Ранее в четверг «Уфа» переиграла молодежную команду швейцарского клуба «Янг Бойз» со счетом 2:1.

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