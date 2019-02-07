Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Сёнан Бельмаре» в контрольном матче

Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Сёнан Бельмаре» в контрольном матче

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» разошлись миром с японским клубом «Сёнан Бельмаре» в товарищеской игре на втором тренировочном сборе в Турции.