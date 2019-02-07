Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Сёнан Бельмаре» в контрольном матче
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» разошлись миром с японским клубом «Сёнан Бельмаре» в товарищеской игре на втором тренировочном сборе в Турции.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» разошлись миром с японским клубом «Сёнан Бельмаре» в товарищеской игре на втором тренировочном сборе в Турции.
Встреча закончилась со счетом 1:1. Единственный мяч у «бело-голубых» на 79-й минуте забил Вячеслав Грулев.
Второй турецкий сбор «Динамо» завершится в пятницу.