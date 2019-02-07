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18:31 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Сёнан Бельмаре» в контрольном матче

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» разошлись миром с японским клубом «Сёнан Бельмаре» в товарищеской игре на втором тренировочном сборе в Турции.

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Источник: Р-Спорт

Встреча закончилась со счетом 1:1. Единственный мяч у «бело-голубых» на 79-й минуте забил Вячеслав Грулев.

Второй турецкий сбор «Динамо» завершится в пятницу.

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