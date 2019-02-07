Для футбольного матча Мамаева в СИЗО все готово

Она рассказала, что идея проведения этого матча появилась давно, ее предложили Мамаеву, он поддержал. При этом Меркачева отметила, что пока не может подтвердить, пройдет ли матч именно 14 февраля. «Документа с печатью я пока не видела», — добавила она.
По ее словам, для проведения матча все готово. «Поле, ворота, табло, натянуты баннеры, пошита форма. Планируется, что на матче будут журналисты», — рассказала Меркачева.
Также она отметила, что футболист Александр Кокорин точно не будет участвовать в матче. «Он сказал, что у него болит нога», — отметила Меркачева.
Две потасовки с участием Мамаева и Кокорина произошли 8 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения. Тверской суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей Мамаеву и Кокорину, его младшему брату Кириллу и Александру Протасовицкому до 8 апреля.