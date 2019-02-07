Для футбольного матча Мамаева в СИЗО все готово

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Она рассказала, что идея проведения этого матча появилась давно, ее предложили Мамаеву, он поддержал. При этом Меркачева отметила, что пока не может подтвердить, пройдет ли матч именно 14 февраля. «Документа с печатью я пока не видела», — добавила она.

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По ее словам, для проведения матча все готово. «Поле, ворота, табло, натянуты баннеры, пошита форма. Планируется, что на матче будут журналисты», — рассказала Меркачева.

Также она отметила, что футболист Александр Кокорин точно не будет участвовать в матче. «Он сказал, что у него болит нога», — отметила Меркачева.