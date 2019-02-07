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19:06 (мск), источник: Р-Спорт

Для футбольного матча Мамаева в СИЗО все готово

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Матч в СИЗО «Бутырка» между командой Павла Мамаева и сборной ФСИН может состояться хоть завтра, для него все готово, сообщила в четверг РИА Новости заместитель председателя ОНК столицы Ева Меркачева.

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Она рассказала, что идея проведения этого матча появилась давно, ее предложили Мамаеву, он поддержал. При этом Меркачева отметила, что пока не может подтвердить, пройдет ли матч именно 14 февраля. «Документа с печатью я пока не видела», — добавила она.

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По ее словам, для проведения матча все готово. «Поле, ворота, табло, натянуты баннеры, пошита форма. Планируется, что на матче будут журналисты», — рассказала Меркачева.

Также она отметила, что футболист Александр Кокорин точно не будет участвовать в матче. «Он сказал, что у него болит нога», — отметила Меркачева.

Две потасовки с участием Мамаева и Кокорина произошли 8 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Санкция статьи «хулиганство» предполагает до семи лет заключения. Тверской суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей Мамаеву и Кокорину, его младшему брату Кириллу и Александру Протасовицкому до 8 апреля.

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