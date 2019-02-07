Форвард ЦСКА рассказал о тяжелых отношениях со Слуцким

«Чалов не был лучше меня, мы одинаково выделялись. Однако Слуцкий дал только ему шанс в первой команде. Потом я узнал, что у Чалова был тренер, у которого были хорошие отношения со Слуцким. Быть может, это и повлияло на вызов Чалова в первую команду. А вот в отношении меня Слуцкий вел себя так, что всячески показывал, что я неценен для него как футболист, а как человека и вовсе не любит меня.