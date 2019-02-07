Форвард ЦСКА рассказал о тяжелых отношениях со Слуцким
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился своим мнением о бывшем главном тренере армейского клуба Леониде Слуцким, передает «Советский спорт».
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился своим мнением о бывшем главном тренере армейского клуба Леониде Слуцким, передает «Советский спорт».
Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год, на данным момент он работает в голландском «Витессе». Жамалетдинов играет на правах аренды за польский «Лех».
«Чалов не был лучше меня, мы одинаково выделялись. Однако Слуцкий дал только ему шанс в первой команде. Потом я узнал, что у Чалова был тренер, у которого были хорошие отношения со Слуцким. Быть может, это и повлияло на вызов Чалова в первую команду. А вот в отношении меня Слуцкий вел себя так, что всячески показывал, что я неценен для него как футболист, а как человека и вовсе не любит меня.
А при Гончаренко я сразу оказался в первой команде. Однажды он мне предложил попробовать сыграть на другой позиции и я перешел на край защиты. В первой же товарищеской игре я с этой позиции забил, а мы выиграли. В дальнейшем я часто действовал в обороне, — приводит слова форварда Przeglad Sportowy.