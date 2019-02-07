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21:55 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты ЦСКА сыграют с «Ньюкаслом» на сборе в Испании

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» на своем сайте сообщил, что проведет контрольный матч против московского ЦСКА на сборе в Испании.

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Источник: Р-Спорт

Как отмечается в сообщении, встреча состоится 16 февраля на стадионе «Пинатар Арена» рядом с Мурсией и начнется в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

Ранее сообщалось, что армейцы 15 февраля сыграют с австрийским клубом «Ваттенс», 19-го — с испанской «Картахеной».

После 17 матчей ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 30 очков. «Ньюкасл» (24 очка после 25 игр) располагается на 15-й строчке в чемпионате Англии.

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