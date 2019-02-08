Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио1
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
6.02
Эвертон0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
00:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» объявил о продаже Куэвы «Сантосу»

Футбольный клуб «Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Кристиана Куэвы в бразильский «Сантос».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Куэва стал игроком российской команды летом 2018 года. Ранее 27-летний футболист сборной Перу выступал за бразильский «Сан-Паулу».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

По информации СМИ, с продажи Кристиана «Краснодар» выручит около € 6 млн.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Куэва принял участие в 15 матчах, три из которых начал в стартовом составе.

«Краснодар», набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах «быки» одержали 10 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Минувший сезон бразильской Серии А «Сантос» завершил на 10-м месте, набрав 50 очков в 38 встречах.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Сибиряк не дал испортить хоккейный праздник в Ярославле
Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Футболисты ЦСКА сыграют с клубом АПЛ на сборе в Испании
Валуев поделился мнением о реванше Нурмагомедова и Макгрегора
ЧМ-2018 по футболу в России назвали самым красивым в истории
Нападающий ЦСКА рассказал о тяжелых отношениях со Слуцким
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь