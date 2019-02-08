«Енисей» проведет четыре товарищеских матча на сборе в Белеке
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» проведут четыре товарищеских матча в рамках заключительного
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» проведут четыре товарищеских матча в рамках заключительного
Соперниками «Енисея» станут казахстанские «Шахтер» (13 февраля) и «Ордабасы» (21 февраля), датский «Силькеборг» (17 февраля) и грузинское «Динамо» (20 февраля).
Заключительный сбор «Енисея» пройдет в турецком Белеке с 10 по 21 февраля.