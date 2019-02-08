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11:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» проведет четыре товарищеских матча на сборе в Белеке

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» проведут четыре товарищеских матча в рамках заключительного учебно-тренировочного сбора во время зимней паузы, сообщается на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Соперниками «Енисея» станут казахстанские «Шахтер» (13 февраля) и «Ордабасы» (21 февраля), датский «Силькеборг» (17 февраля) и грузинское «Динамо» (20 февраля).

Заключительный сбор «Енисея» пройдет в турецком Белеке с 10 по 21 февраля.

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