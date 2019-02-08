Футболист «Локомотива» рассказал о жизни «на дошираках»
Защитник московского «Локомотива» Брайн Идову рассказал о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в пермском «Амкаре». Его слова приводят «Известия».
Защитник московского «Локомотива» Брайн Идову рассказал о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в пермском «Амкаре». Его слова приводят «Известия».
Идову вспомнил, во время выступлений за дубль «Амкара» ему часто задерживали зарплату,
Футболист добавил, что в последние годы выступления за команду ситуация ухудшилась.
Для нас задержки в 2−4 месяца уже стали привычными. Но мы лояльно к этому относились. Только под конец, когда клуб уже развалился,
какие-тосуммы нам так и не выплатили.
Идову выступал за пермский клуб с 2010 по 2018 год. Летом прошлого года «Амкар» обанкротился и прекратил существование, вследствие чего футболист стал свободным агентом. Он подписал трехлетний контракт с «Локомотивом».