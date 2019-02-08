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14:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Локомотива» рассказал о жизни «на дошираках»

Защитник московского «Локомотива» Брайн Идову рассказал о трудностях, с которыми ему приходилось сталкиваться в пермском «Амкаре». Его слова приводят «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

Идову вспомнил, во время выступлений за дубль «Амкара» ему часто задерживали зарплату, из-за чего футболисту приходилось жить «на дошираках». После попадания в основной состав защитник разумно распоряжался деньгами и часто оказывал финансовую поддержку одноклубникам.

Футболист добавил, что в последние годы выступления за команду ситуация ухудшилась.

Для нас задержки в 2−4 месяца уже стали привычными. Но мы лояльно к этому относились. Только под конец, когда клуб уже развалился, какие-то суммы нам так и не выплатили.
Брайн Идову

Идову выступал за пермский клуб с 2010 по 2018 год. Летом прошлого года «Амкар» обанкротился и прекратил существование, вследствие чего футболист стал свободным агентом. Он подписал трехлетний контракт с «Локомотивом».

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