Нападающий Абдулавов покинул «Уфу»
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Уфа» расторгла контракт с нападающим Исламнуром Абдулавовым по обоюдному согласию сторон, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Уфа» расторгла контракт с нападающим Исламнуром Абдулавовым по обоюдному согласию сторон, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.
В первой части нынешнего сезона 24-летний форвард выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор» и забил три гола в 21 матче.
Абдулавов перешел в «Уфу» летом 2016 года.