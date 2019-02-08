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15:43 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий Абдулавов покинул «Уфу»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Уфа» расторгла контракт с нападающим Исламнуром Абдулавовым по обоюдному согласию сторон, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

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В первой части нынешнего сезона 24-летний форвард выступал на правах аренды за волгоградский «Ротор» и забил три гола в 21 матче.

Абдулавов перешел в «Уфу» летом 2016 года.

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