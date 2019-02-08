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17:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» увеличил вместимость стадиона до 35 тысяч человек

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вместимость домашнего стадиона футбольного клуба «Краснодар» увеличена и теперь превышает 35 тысяч человек, сообщается на сайте команды.

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Источник: Р-Спорт
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Как отмечается в сообщении, во время зимнего перерыва в сезоне-2018/19 была проведена реконструкция трибун: уплотнение зоны СМИ позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах.

«Таким образом, на стадионе ФК “Краснодар” прибавилось 709 мест для зрителей. Общая вместимость впервые преодолела отметку в 35 тысяч зрительских мест — теперь наблюдать за игрой одновременно смогут 35 059 любителей футбола и преданных поклонников клуба», — говорится в сообщении.

Стадион был открыт в октябре 2016 года товарищеским матчем сборных России и Коста-Рики.

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