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19:21 (мск), источник: Р-Спорт

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Кальмаром» в товарищеском матче

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» разошлись миром со шведским «Кальмаром» в контрольном матче на сборе в Турции.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды гол забил Лука Джорджевич (31-я минута), у «Кальмара» отличился Фидан Алити (84).

Как отмечается в сообщении на странице «оружейников» в Twitter, этим матчем команда закончила второй зимний учебно-тренировочный сбор.

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