Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Кальмаром» в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды гол забил Лука Джорджевич (31-я минута), у «Кальмара» отличился Фидан Алити (84).

Как отмечается в сообщении на странице «оружейников» в Twitter, этим матчем команда закончила второй зимний учебно-тренировочный сбор.