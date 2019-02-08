Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Кальмаром» в товарищеском матче
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» разошлись миром со шведским «Кальмаром» в контрольном матче на сборе в Турции.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» разошлись миром со шведским «Кальмаром» в контрольном матче на сборе в Турции.
Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды гол забил Лука Джорджевич (31-я минута), у «Кальмара» отличился Фидан Алити (84).
Как отмечается в сообщении на странице «оружейников» в Twitter, этим матчем команда закончила второй зимний