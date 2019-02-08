«Зенит» обыграл норвежский «Сарпсборг» на сборе в Испании

Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе «Зенита» забили Эльмир Набиуллин (2-я минута) и Эмилиано Ригони (64).

Игра против норвежской команды стала для «Зенита» последней на этом сборе. Первый официальный матч после зимней паузы «Зенит» проведет 12 февраля на выезде с турецким «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.