Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
9.02
Хетафе
Сельта
Футбол. Зарубежный
9.02
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
7Редкие кадры карьеры Евгения Ловчева
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
20:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» обыграл норвежский «Сарпсборг» на сборе в Испании

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над норвежским клубом «Сарпсборг 08» в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе «Зенита» забили Эльмир Набиуллин (2-я минута) и Эмилиано Ригони (64).

Игра против норвежской команды стала для «Зенита» последней на этом сборе. Первый официальный матч после зимней паузы «Зенит» проведет 12 февраля на выезде с турецким «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Сарпсборг 08
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фенербахче
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Туктамышева рассказала о сексе и женском здоровье
Александр Ревва вызвал на бой Конора Макгрегора
«Он окрылил «Валенсию»: Дениса Черышева хвалят в Испании
«СЭ»: Бундеслига — самый скучный топ-чемпионат в Европе
Россиянин завоевал золото на ЧМ по конькобежному спорту
«Краснодар» увеличил вместимость стадиона до 35 тысяч человек
Трусова и Косторная вошли в сборную России на ЧМ среди юниоров
Денисенко тренируется в звене с Шипачевым перед игрой со шведами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь