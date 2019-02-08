Футболисты «Ростова» уступили «Эстерсунду» в товарищеском матче
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты «Ростова» потерпели поражение от шведского «Эстерсунда» в контрольном матче на зимнем сборе в Испании.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты «Ростова» потерпели поражение от шведского «Эстерсунда» в контрольном матче на зимнем сборе в Испании.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Марбелье, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Эстерсунда». В составе российской команды голы забили Дмитрий Скопинцев (1-я минута) и Видар Кьяртанссон (60).
«Ростов» после 17 проведенных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 24 очка.