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00:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Галатасарай» может подписать Дзагоева в качестве свободного агента

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов стамбульского «Галатасарая», утверждает турецкое издание Fotospor.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, «Галатасарай» рассматривает возможность подписания Дзагоева после истечения контракта полузащитника с ЦСКА. Текущее соглашение Алана рассчитано до конца июня 2019 года.

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Утверждается, что «Галатасарай» очертил круг игроков, попавших в сферу интересов стамбульцев. Помимо Дзагоева в него вошли Данте Риго (ПСВ), Антуан Бернед («ПСЖ»), Мигел Луиш («Спортинг») и Маркус Хенриксен («Халл Сити»). Стамбульский клуб отдаёт приоритет игрокам, которые в ближайшее время станут свободными агентами.

«Галатасарай» после 20 сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Подопечные Фатиха Терима отстают от лидирующего «Истанбула» на 8 очков.

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