Источник: «Галатасарай» может подписать Дзагоева в качестве свободного агента

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, «Галатасарай» рассматривает возможность подписания Дзагоева после истечения контракта полузащитника с ЦСКА. Текущее соглашение Алана рассчитано до конца июня 2019 года.

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Утверждается, что «Галатасарай» очертил круг игроков, попавших в сферу интересов стамбульцев. Помимо Дзагоева в него вошли Данте Риго (ПСВ), Антуан Бернед («ПСЖ»), Мигел Луиш («Спортинг») и Маркус Хенриксен («Халл Сити»). Стамбульский клуб отдаёт приоритет игрокам, которые в ближайшее время станут свободными агентами.