Клуб Еркебулана Сейдахмета назвал соперников по матчам на третьем сборе

Источник: РИА "Новости"

15 февраля башкирский клуб сыграет с испанской «Альмерией». Соперником на 19 февраля станет «Локомотив» из Тбилиси.

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Наконец, 23 февраля будет сыгран матч с одним из лидеров РФПЛ ЦСКА.

Напомним, что за «Уфу» выступает форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет. На первом сборе он закончил восстановление от травмы и попал в заявку на матч с болгарским «Левски» (1:1), но на поле в итоге не вышел.