Клуб Еркебулана Сейдахмета назвал соперников по матчам на третьем сборе
Российская «Уфа» обнародовала список соперников на третьем
Российская «Уфа» обнародовала список соперников на третьем
15 февраля башкирский клуб сыграет с испанской «Альмерией». Соперником на 19 февраля станет «Локомотив» из Тбилиси.
Наконец, 23 февраля будет сыгран матч с одним из лидеров РФПЛ ЦСКА.
Напомним, что за «Уфу» выступает форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет. На первом сборе он закончил восстановление от травмы и попал в заявку на матч с болгарским «Левски» (1:1), но на поле в итоге не вышел.
Впервые же в этом году он появился на поле в контрольном матче против «Янг Бойз» из Швейцарии.