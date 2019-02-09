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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Еркебулана Сейдахмета назвал соперников по матчам на третьем сборе

Российская «Уфа» обнародовала список соперников на третьем учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

15 февраля башкирский клуб сыграет с испанской «Альмерией». Соперником на 19 февраля станет «Локомотив» из Тбилиси.

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Наконец, 23 февраля будет сыгран матч с одним из лидеров РФПЛ ЦСКА.

Напомним, что за «Уфу» выступает форвард сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет. На первом сборе он закончил восстановление от травмы и попал в заявку на матч с болгарским «Левски» (1:1), но на поле в итоге не вышел.

Впервые же в этом году он появился на поле в контрольном матче против «Янг Бойз» из Швейцарии.

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