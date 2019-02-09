«Зенит» поздравил Дриусси и поприветствовал Азмуна, организовав живой коридор
Петербургский «Зенит» поздравил нападающего команды Себастьяна Дриусси с днём рождения.
Петербургский «Зенит» поздравил нападающего команды Себастьяна Дриусси с днём рождения.
Сегодня, 9 февраля, аргентинскому футболисту исполняется 23 года.
Подопечные Сергея Семака организовали живой коридор, через который прошёл именинник. Также посвящение в команду прошёл иранский форвард Сердар Азмун, который накануне присоединился к «Зениту».
Азмун, ранее выступавший за «Рубин», подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. В текущем сезоне нападающий провёл в чемпионате России 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
В 17 турах «Зенит» набрал 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской