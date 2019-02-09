Cелихов: Сапожник сделал вырез, играю практически с открытой пяткой
Вратарь «Спартака» Александр Селихов, недавно восстановившийся после тяжёлой травмы, рассказал о самочувствии.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов, недавно восстановившийся после тяжёлой травмы, рассказал о самочувствии.
«Боязни, честно говоря, не испытывал. Хотя были непривычные ощущения. После матча на турнире в Катаре с московским “Локомотивом”, который провел целиком, нога дала о себе знать. Да и в целом
На сборах голкипер играл в специальной бутсе на травмированной ноге.
«Сапожник сделал вырез, так что играю практически с открытой пяткой. Это для того, чтобы не было трения. В бутсе нога лежит плотно, и оттого бывают болевые ощущения. Долго ли ещё так играть? Общался с Владиславом Куликом, который сейчас за “Анжи” играет и у которого была такая же травма. Он сказал, что полтора года испытывал дискомфорт», — сказал Селихов.
Также голкипер вспомнил об ощущениях, когда получил травму.
«Произошёл