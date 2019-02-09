Cелихов: Сапожник сделал вырез, играю практически с открытой пяткой

Источник: РИА "Новости"

«Боязни, честно говоря, не испытывал. Хотя были непривычные ощущения. После матча на турнире в Катаре с московским “Локомотивом”, который провел целиком, нога дала о себе знать. Да и в целом что-то утомился. Что касается психологического состояния, то была не боязнь, а некоторое опасение в моментах, когда надо было сыграть на выходе. Но это преодолимо. В целом спокойно работаем, тренируемся. Нужно набирать ещё больше кондиций», — приводит слова Селихова Bobsoccer.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

На сборах голкипер играл в специальной бутсе на травмированной ноге.

«Сапожник сделал вырез, так что играю практически с открытой пяткой. Это для того, чтобы не было трения. В бутсе нога лежит плотно, и оттого бывают болевые ощущения. Долго ли ещё так играть? Общался с Владиславом Куликом, который сейчас за “Анжи” играет и у которого была такая же травма. Он сказал, что полтора года испытывал дискомфорт», — сказал Селихов.

Также голкипер вспомнил об ощущениях, когда получил травму.