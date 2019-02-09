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10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин — Смолову: Желаю тебе хорошего настроения и побольше работать на поле

Московский «Локомотив» поздравил нападающего команды Фёдора Смолова с днём рождения.

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Сегодня, 9 февраля, российскому футболисту исполняется 29 лет.

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Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин лично поздравил игрока и пожелал Смолову хорошего настроения и большого количества тренировок. Позже московская команда организовала живой коридор для именинника.

Смолов перешёл из «Краснодара» в московский «Локомотив» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 12 матчах за «железнодорожников» в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 17 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Росийской Премьер-лиги.

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