Сёмин — Смолову: Желаю тебе хорошего настроения и побольше работать на поле

Главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин лично поздравил игрока и пожелал Смолову хорошего настроения и большого количества тренировок. Позже московская команда организовала живой коридор для именинника.

Смолов перешёл из «Краснодара» в московский «Локомотив» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 12 матчах за «железнодорожников» в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.