«Зениту» не нужна Лига Европы: нужно идти за золотом в РПЛ. Матчи с «Фенербахче» — еще один сбор
Самое необычное межсезонье питерцев.
Самое необычное межсезонье питерцев.
Второй тренировочный сбор «Зенита» подходит к концу. Все товарищеские матчи уже сыграны, последний — с «Сарпсборгом» (2:1). В субботу и воскресенье команда проведет заключительные тренировки в Испании, а уже в понедельник утром вылетит на первый официальный матч в 2019 году в Стамбул.
По состоянию на сегодняшний день два матча 1/16 финала против «Фенербахче» выглядят идеальной тренировкой перед возобновлением весенней части чемпионата. На это намекает и главный тренер команды Сергей Семак.
«Я не могу сказать, что команда готова на сто процентов — через официальные игры будем добирать то, что не добрали», — слова Сергея Богдановича после понедельничного матча с «Дюделанжем» (0:0).
«Но главное, что эти футболисты (Ракицкий и Барриос) у нас есть, и мы через матчи Лиги Европы будем наигрывать тот состав, который станет оптимальным на момент начала чемпионата», — конкретизировал Семак посли игры с «Сарпсборгом».
Как обычно готовится к сезону команда? Начинает играть с более слабыми соперниками, находясь под нагрузками, и так набирает форму. Затем переходит к более сильным, чтобы наиграть то, чем будет пользоваться в официальных встречах.
У «Зенита» все пошло не по плану уже в январе. Команда вышла из отпуска едва ли не позже всех в РПЛ. На момент, когда зенитовцы только прошли плановый медосмотр, главные соперники по РПЛ уже вовсю тренировались — «Краснодар» и «Спартак» улетели за сбор за шесть дней до этого, а ЦСКА — за пять.
В итоге вместо игр с соперниками, заметно уступающими в классе, зенитовцы под нагрузками противостояли конкурентам по чемпионату. А организаторы матчей еще и добавили в эти матчи каплю соревновательности. Как итог — два поражения от «Локо» и «Спартака» и крупная победа над «Ростовом».
Болельщики в соцсетях готовы были линчевать и тренера и футболистов за такие результаты. Но Семак был спокоен: «[0:3 от “Спартака” — это] абсолютно несерьезно. Результат в этом турнире абсолютно неважен. Мы все готовимся и проверяем готовность игроков, связи, позиции, которые нам интересны. От результата матчей ничего не меняется».
Возможно,
В итоге 17 килограммов латуни отправились в Тушино, а многие эксперты записали «Зенит» чуть ли не в главные аутсайдеры второй половины сезона РПЛ.
А ведь:
До стартового матча Кубка против «Локомотива» питерцы тренировались всего 6 дней;.
В команде на турнире не было ни одного новичка;.
Тренерский штаб открыто говорил, что турнир для команды — способ набрать форму.
В итоге с командами, против которых принято играть на стартовых сборах, питерцы встретились уже в Испании, куда прибыли в последний день января. К тому времени состав «Зенита» уже пополнил защитник Ярослав Ракицкий, а на второй день сбора к
Оба футболиста прогнозируемо пропустили первый товарняк с «Эльче», где были задействованы в основном футболисты, которых в первой части сезона мы привыкли чаще видеть на скамейке запасных. И Ракицкий, и Барриос во время того матча тренировались с условно основным составом.
А игровой практики они получили по полтора тайма — весь матч с «Дюделанжем» и первую половину игры с «Сарпсборгом». Оба смотрелись неплохо. Но время на адаптацию каждому еще нужно. Тот же Ракицкий провел две отличные игры, но в каждой из них допускал по грубой ошибке, которые могли закончиться голом. С люксембуржцами он привез опасный штрафной, а с норвежцами позволил сопернику выйти один на один в Луневым. Хотя учитывая старую традицию, по которой новый защитник «Зенита» непременно привозит гол в первом официальном матче (исключением за последние годы был лишь Мевля), адаптация идет по плану.
Что касается Барриоса, то он в принципе впервые в карьере сыграл за европейскую команду. Пользу на поле он уже приносит. Но понимания с партнерами пока не очень много.
А есть еще и форвард Сердар Азмун. О его приобретении сообщили сразу после новости о приходе Барриоса. Но присоединился к «Зениту» он только в пятницу — ему был предоставлен отпуск после Кубка Азии. Соответственно, в товарищеских матчах он участия не принимал.
Но все три новичка приобретались для игры в основе. Это очевидно.
И вот мы подобрались к самому главному. Перед матчами с «Фенербахче» список задач Сергея Семака выглядит примерно так:
Улучшить взаимопонимание Ракицкого и Барриоса с партнерами по команде;.
Встроить в игру Сердара Азмуна (на которого тренерский штаб явно рассчитывает);.
Еще больше приблизить команду к идеальной форме.
Отдельным пунктом нужно выделить Эльмира Набиуллина, который в отсутствие в заявке Юрия Жиркова наверняка будет закрывать левую бровку в обоих матчах. С заявкой как раз все логично: Жирков только восстановился после тяжелой травмы. И рисковать им в еврокубковых матчах перед важным (и потенциально чемпионским) отрезком в РПЛ смысла нет никакого.
А Набиуллину в играх с турками как раз нужно найти правильное применение. Осенью он не впечатлял. Но учитывая отсутствие покупок на левый фланг обороны и тот факт, что Жиркова на все оставшиеся 13 матчей от звонка до звонка может не хватить, Набиуллина сбрасывать со счетом нельзя.
Так что игры с «Фенербахче» будут для «Зенита» отличной подготовкой к возобновлению чемпионата в боевых условиях. И, как и на Кубке Матч Премьер, их результатам не стоит придавать серьезного значения. Победа будет приятна, но не жизненно необходима.
В конце концов, на пик команду надо выводить ко второй половине марта, когда «Зениту» дважды предстоит сыграть в Москве — сначала со «Спартаком», потом с «Локомотивом». И именно от результатов этих игр будет во многом зависеть судьба титула.
Если «Зенит» все же пройдет «Фенербахче», то первый матч 1/8 финала расположится как раз между стартовыми играми РПЛ против «Урала» (на выезде) и «Уфы» (дома). В них обеих питерцы (если хотят остаться в чемпионской гонке) должны брать 6 из 6 очков. А отвека с одной восьмой состоится прямо перед выездным «Спартаком».
Финансовая составляющая еврокубка тоже не впечатляет. За выход в 1/8 финала «Зенит» заработает дополнительно 1,1 миллиона евро. Это почти в 15 раз меньше, чем за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, который идет бонусом к титулу в России.
Почти все соперники «Зенита» в борьбе за титул (кроме «Краснодара») уже вылетели из еврокубков. И в плане свежести они смогут дать фору питерцам.
Да и никто в Петербурге не спорит, что главная цель этого сезона — чемпионский титул, которого у «Зенита» не было с 2015 года. Гнаться в таких условиях за победой в Лиге Европы, где шансы на успех меньше по умолчанию, — не самая мудрая затея.
Владимир Колос