Председатель совдира «Крыльев Советов» озвучил задачу команды на сезон
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Перед «Крыльями Советов» стоит задача занять место в середине турнирной таблицы по итогам сезона Российской
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Перед «Крыльями Советов» стоит задача занять место в середине турнирной таблицы по итогам сезона Российской
В январе Фетисов,
После 16 матчей волжская команда занимает 13-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков.
«Для нас важно, чтобы клуб занял место в середине турнирной таблицы, но ближе к её ведущей части. Спортивную часть, думаю, правильно оставить тренерскому штабу, нам же важно определиться с финансированием. Поэтому ставим себе задачи, которые необходимо решать именно в этом направлении. В том числе большая работа должна выполняться коммерческим блоком», — сказал Фетисов, чьи слова приводит официальный сайт «Крыльев Советов».
«Как ранее озвучил (губернатор Самарской области) Дмитрий Игоревич (Азаров), перед клубом стоит задача привлечения внебюджетных доходов. С каждым годом доля финансирования “Крыльев” из бюджета должна снижаться за счет увеличения спонсорских средств. Будем вместе учиться зарабатывать деньги», — отметил он.
Фетисов также сообщил, что на «Самаре Арене» уже началась подготовка к первому домашнему матчу «Крыльев Советов» после зимнего перерыва, который пройдет 9 марта против красноярского «Енисея» в рамках 19-го тура РПЛ.
«В настоящий момент подготовка стадиона к игре с “Енисеем” уже началась. Конечно, есть определенные природные препятствия. Все наши службы взаимодействуют с руководством стадиона. Особое внимание уделяется главному элементу — газону. Все мы хотим, чтобы матч 9 марта прошел на “Самара Арене”, и будем делать все для этого необходимое», — заявил председатель совета директоров.