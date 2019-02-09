Председатель совдира «Крыльев Советов» озвучил задачу команды на сезон

Источник: РИА "Новости"

В январе Фетисов, вице-премьер правительства Самарской области, был назначен председателем совета директоров «Крыльев Советов», сменив в должности Дмитрия Шляхтина.

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После 16 матчей волжская команда занимает 13-е место в чемпионате России, имея в активе 17 очков.

«Для нас важно, чтобы клуб занял место в середине турнирной таблицы, но ближе к её ведущей части. Спортивную часть, думаю, правильно оставить тренерскому штабу, нам же важно определиться с финансированием. Поэтому ставим себе задачи, которые необходимо решать именно в этом направлении. В том числе большая работа должна выполняться коммерческим блоком», — сказал Фетисов, чьи слова приводит официальный сайт «Крыльев Советов».

«Как ранее озвучил (губернатор Самарской области) Дмитрий Игоревич (Азаров), перед клубом стоит задача привлечения внебюджетных доходов. С каждым годом доля финансирования “Крыльев” из бюджета должна снижаться за счет увеличения спонсорских средств. Будем вместе учиться зарабатывать деньги», — отметил он.

Фетисов также сообщил, что на «Самаре Арене» уже началась подготовка к первому домашнему матчу «Крыльев Советов» после зимнего перерыва, который пройдет 9 марта против красноярского «Енисея» в рамках 19-го тура РПЛ.