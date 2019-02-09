«Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счётом 1:3
Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с братиславским «Слованом». Встреча завершилась победой словацкого клуба со счётом 3:1.
Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с братиславским «Слованом». Встреча завершилась победой словацкого клуба со счётом 3:1.
Автором первого гола стал нападающий Андраж Шпорар, отличившийся на 20-й минуте. До перерыва преимущество «Слована» удвоил полузащитник Давид Хольман. В начале второго тайма Шпорар оформил дубль. Единственный мяч в составе
«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской
В матче 18-го тура чемпионата России подопечные Олега Кононова сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.