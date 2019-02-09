Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув0
Бернли1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
22:30
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Уэска
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико1
Реал3
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль3
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон1
Кардифф Сити2
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд1
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д3
Хоффенхайм3
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг0
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М0
Герта3
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-962
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург3
Вольфсбург3
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм0
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе3
Сельта1
Все события
Фоторепортажи
16Шах и мат Владимира Крамника
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счётом 1:3

Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с братиславским «Слованом». Встреча завершилась победой словацкого клуба со счётом 3:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Автором первого гола стал нападающий Андраж Шпорар, отличившийся на 20-й минуте. До перерыва преимущество «Слована» удвоил полузащитник Давид Хольман. В начале второго тайма Шпорар оформил дубль. Единственный мяч в составе красно-белых забил форвард Георгий Мелкадзе на 84-й минуте.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

В матче 18-го тура чемпионата России подопечные Олега Кононова сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.

Слован Бр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая футболистка России выложила жаркие фотографии!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
«Красная машина» нашла лидера, но проиграла шведам
Футболисты «Реала» победили «Атлетико» в чемпионате Испании
«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в АПЛ
Антон Шипулин занял третье место в гонке «Лыжня России»
«Бавария» играет с «Шальке» в чемпионате Германии (трансляция)
Российская фигуристка Туктамышева лидирует на турнире в Словении
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь