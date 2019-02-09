«Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счётом 1:3

Источник: РИА "Новости"

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Автором первого гола стал нападающий Андраж Шпорар, отличившийся на 20-й минуте. До перерыва преимущество «Слована» удвоил полузащитник Давид Хольман. В начале второго тайма Шпорар оформил дубль. Единственный мяч в составе красно-белых забил форвард Георгий Мелкадзе на 84-й минуте.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.