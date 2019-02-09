Кононов назвал ожидаемым поражение «Спартака» от «Слована»

«Поражение — это, конечно, минус. Но оно было ожидаемо, потому что команды находятся в разной степени готовности. “Словану” играть официальный матч 16 февраля. Наш соперник был побыстрее, посвежее. Мы же продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. В том числе вчера провели два интенсивных занятия, и у нас не могло быть такой же легкости и свежести. Они появятся на четвертом этапе подготовки. А нынешний сбор — самый тяжелый. И я заранее говорил об этом команде», — цитирует слова Кононова официальный сайт «Спартака».