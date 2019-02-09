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22:32 (мск), источник: Р-Спорт

Кононов назвал ожидаемым поражение «Спартака» от «Слована»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что он не удивлен поражением «красно-белых» от в товарищеском матче с братиславским «Слованом» на сборе в Турции.

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Источник: Р-Спорт
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Встреча, прошедшая в субботу в Белеке, завершилась со счетом 3:1 в пользу словацкой команды. Единственный мяч у «Спартака» на 84-й минуте забил Георгий Мелкадзе.

«Поражение — это, конечно, минус. Но оно было ожидаемо, потому что команды находятся в разной степени готовности. “Словану” играть официальный матч 16 февраля. Наш соперник был побыстрее, посвежее. Мы же продолжаем тренироваться в двухразовом режиме. В том числе вчера провели два интенсивных занятия, и у нас не могло быть такой же легкости и свежести. Они появятся на четвертом этапе подготовки. А нынешний сбор — самый тяжелый. И я заранее говорил об этом команде», — цитирует слова Кононова официальный сайт «Спартака».

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