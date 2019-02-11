«Сбил Старриджа и понял — не останусь». Он был на просмотре в «Баварии», но оказался в «Краснодаре»
Фьолусон прыгал в высоту круче всех в Исландии, видел долги в Бельгии и теперь ждет шанса в команде Галицкого.
Фьолусон прыгал в высоту круче всех в Исландии, видел долги в Бельгии и теперь ждет шанса в команде Галицкого.
29-летний Йон Гудни Фьолусон — уже второй исландец в истории «Краснодара». Он совсем недавно переехал в Россию из шведского «Норрчепинга», где полтора сезона играл вместе с армейским нападающим Арнором Сигурдссоном. Центральный защитник должен был заменить в Краснодаре Андреаса Гранквиста, но пока в составе не закрепился. Фьолусон сыграл всего один матч в
В интервью корреспонденту Sport24 Даниле Игнатову исландец рассказал:
— В детстве я занимался вообще всем, чем только можно у нас в Торлауксхебне: кроме футбола это был баскетбол, легкая атлетика, даже гольф. Кстати, гольф — второй по популярности вид спорта во всей Исландии. Гандбол? Нет, гольфистов в стране намного больше.
Когда я учился в школе, все мои дни так и проходили: с футбольной тренировки бежал на баскетбол, оттуда — в
— И все виды спорта вам удавались?
— Я был неплох в легкой атлетике. Даже два года подряд, в 13 и 14 лет, становился чемпионом Исландии по прыжкам в высоту. Думаю, сейчас этот опыт мне немного помогает лучше играть головой.
Но футбол всегда был на первом месте. Мои родители — обычные исландцы: мама работает в офисе, папа строит дома. А вот дядя был футболистом и играл в низших лигах. Так что я всегда на него равнялся, а лет в 16 точно решил, что стану профессионалом. Тогда и переехал в Рейкьявик, стал играть за «Фрам» в зимних турнирах и скоро подписал первый контракт.
— До этого наверняка
— Я жил в портовом городе, поэтому работал с рыбой. Ловить ее сетями, разделывать, сортировать — всем этим я занимался лет с 15. Нормально зарабатывал для исландского тинейджера — около 1000 евро в месяц.
Но самое забавное, что сейчас я ненавижу рыбалку. Просто мне никогда не хватает терпения, чтобы сидеть с закинутой удочкой и ждать, пока заклюет.
— У всех исландцев есть любимая команда в АПЛ. У вас?
— «Юнайтед» — это семейное, поэтому с 4 лет у меня не было выбора. Я фанател от Криштиану Роналду и Пола Скоулза. На моей позиции нравились Неманья Видич и Рио Фердинанд — это иконы.
Как и все фанаты «Манчестера», я дико обрадовался увольнению Жозе Моуринью. Честно говоря, в середине сезона я просто не включал матчи любимой команды. Но состав у «МЮ» сумасшедший — так что победная серия Сульшера вообще не удивительна. Он использует игроков так, как нужно.
— Во «Фраме» вы начинали вместе с вратарем сборной Исландии Ханнесом Хальдорссоном. Что он делает лучше: ловит мячи или «снимает ролики?
— Ханнес уже в 23
— С Хердуром Магнуссоном вы тоже пересеклись в Рейкьявике.
— Сыграли вместе всего несколько игр, он достаточно быстро уехал в «Ювентус». Я не удивился, когда Хердура забрали в Италию: с 16 лет было видно, что он будет
С его старшим братом Хлинуром мы провели много матчей за «Фрам». Он тоже хороший футболист, по таланту сопоставим с Хердуром, но не смог уехать за пределы Исландии и до сих пор играет за родную команду.
— Когда вы впервые могли уехать в Европу?
— Еще в 19 лет меня заметили скауты ПСВ — наверное, видели пару матчей или видеонарезок — позвонили агенту. Я съездил на просмотр в Голландию, неплохо, как мне казалось, смотрелся, но контракт мне не предложили.
Следующими были две подряд поездки в «Баварию». Не знаю, был ли именно Луи ван Гал заинтересован лично, но в первый раз я провел много тренировок со второй командой и однажды — с главной. Рибери, Роббен, Швайнштайгер — рядом с этими звездами старался себя проявить. Думал, что получалось, потому что спустя пару недель мне снова позвонили и позвали на предсезонный турнир в Англию вместе с молодежкой «Баварии».
— И почему «Бавария» вас не подписала?
— В Англии мы играли со второй командой «Челси» — там тогда числились многие будущие звезды. Я вышел в основе и играл персонально против Дэниела Старриджа. В начале второго тайма я попытался догнать его после длинного заброса за спину, заплел ему ноги и получил красную карточку.
После игры я вернулся обратно в Исландию, а из «Баварии» больше не звонили. Признаться, ужасно себя чувствовал в тот момент.
— Но
— Это было через год. У меня было предложение от АЕКа, я даже прилетел в Афины, но решил не подписывать контракт, который мне предложили.
Но в Бельгии тоже было непросто.
— К тому же, у «Беерсхота» были проблемы с деньгами, так?
— Очень серьезные. Кажется, только самая первая зарплата пришла вовремя — все остальные с большими задержками. Все деньги полностью клуб выплатил только перед тем, как я нашел новую команду. А через пару месяцев после моего ухода вообще прекратил существование.
— В одной команде с вами играл Вандерсон. Каким его помните?
— Перед тем, как подписать контракт с «Краснодаром», я посмотрел на состав в интернете и подумал: «Хм, а это не тот же парень?». С тех пор Вандерсон реально вырос —
— После Бельгии вы играли в «Норрчепинге» с Арнором Сигурдссоном. Sport24 он рассказывал, что вы помогли ему адаптироваться в Швеции.
— Приятно слышать это от Арнора. Чемпионат Швеции — наверное, самый комфортный для исландцев, но молодым ребятам всегда нужно помогать, чтобы процесс адаптации быстрее прошел. До «Норрчепинга» я ничего не знал о Сигурдссоне, но на первой же тренировке понял, что это большой талант.
Уверен, он особенный. Хотя бы потому, что занимается футболом 24/7. ЦСКА получил великолепного футболиста.
— Вы дебютировали в сборной в 2010-м. Ходят слухи, что до Лагербека футболисты в Исландии могли выпивать прямо перед матчами.
— Такого, конечно не было. Но тогда сборная Исландии была совсем другой, да. И нет ничего странного в том, что в команде играли друзья, которые могут сходить вместе в паб и выпить
— Но теперь сборная стала профессиональнее, чем 9 лет назад?
— Конечно. Исландия — невероятно футбольная страна, мы многому научились, в том числе и у иностранных тренеров. Сейчас сборная добивается лучших результатов, поэтому в спорт вкладывается больше денег, наши игроки выше ценятся в мире, растет уровень подготовки.
— Тем не менее, ассистент главного тренера сборной Исландии рассказывал мне, что выполняет функции аналитика, скаута, начальника команды, а еще проводит тренировки. Например, в «Краснодаре» этим занимаются разные люди.
— Понятно, что штаб сборной немного меньше, чем у
— «Краснодар» ведь впервые вышел на вас после одного из матчей за сборную Исландии?
— У нас был товарищеский матч против перуанцев в США. Мы проиграли, но я забил свой первый гол за сборную. После этого
Я сразу спросил у Рагнара совета. Запомнил, что он сказал мне: «Если бы сейчас играл в “Краснодаре”, то точно не уехал бы оттуда».
— В ворота Перу вы забили головой. До этого забивали не со стандартов?
— Достаточно часто, особенно во «Фрама». Свой последний сезон в Исландии я провел на месте плеймейкера — один из игроков травмировался, и меня поставили под нападающим. Я забил 5 голов, сделал 7 ассистов — не так плохо.
— Товарищеский матч против Франции — самый тяжелый в карьере?
— Я выходил на поле при счете 2:0 в нашу пользу. Тренер выпустил на левый фланг обороны — у меня был подобный опыт, но очень давно. Против меня — Килиан Мбаппе.
В моменте с первым пропущенным голом я даже не успел среагировать на него. Увидел мяч перед собой, развернулся — Мбаппе уже оторвался от меня на 10 метров и забил… Справиться с ним очень тяжело.
— Тренер сборной Исландии рассказывал мне, что ничью 2:2 с чемпионами мира в вашей стране расценили как поражение.
— Ожидания от нашей команды намного выше, чем были раньше — это правда. Но я действительно считаю, что мы можем показывать такие же результаты, как на Евро-2016. И способны обыграть любого — и даже Францию, с которой играть в отборе. Почему нет?
— В «Краснодаре» вы пока сыграли всего 5 матчей. В чем причина?
— Мне тяжело ответить на это… Когда я перешел в «Краснодар», сезон уже начался. Пока решал связанные с переездом проблемы, команда уже победила в нескольких матчах подряд, все шло хорошо. Это естественно, что тренер не меняет победный состав.
Новая команда, система, требования — ко всему этому нужно привыкнуть. Так что мне остается ждать шанса и быть лучшим на тренировках. Конечно, никому не нравится сидеть на скамейке.
Плюс я переехал в Краснодар с женой и тремя детьми. В городе далеко не все говорят
— Вы разговаривали с Мурадом Мусаевым на эту тему?
— Общались пару раз, в том числе и на сборах. Но не о моей роли в команде — просто о бытовых вещах. Мусаев — отличный тренер, мне нравится стиль, который он прививает «Краснодару». Несмотря на молодость, тренер отлично управляется с командой, контролирует ситуацию. И много учится.
— Вы сыграли во всех трех кубковых матчах. С «Ростовом» было тяжелее всего?
— Считаю, мы должны были забивать
— Главный турнир для «Краснодара» — РПЛ?
— Пожалуй, да. Все хотят в Лигу чемпионов. Если будем играть так же, как до перерыва, то у нас хорошие шансы на победу в чемпионате. Думаю, «Зенит» — главный соперник. Не считаю, что Питер плохо играет — у них все еще больше всех очков.