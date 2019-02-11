«Сбил Старриджа и понял — не останусь». Он был на просмотре в «Баварии», но оказался в «Краснодаре»

29-летний Йон Гудни Фьолусон — уже второй исландец в истории «Краснодара». Он совсем недавно переехал в Россию из шведского «Норрчепинга», где полтора сезона играл вместе с армейским нападающим Арнором Сигурдссоном. Центральный защитник должен был заменить в Краснодаре Андреаса Гранквиста, но пока в составе не закрепился. Фьолусон сыграл всего один матч в Премьер-лиге против «Анжи», один в Лиге Европы против «Севильи» и еще три в Кубке России.

В интервью корреспонденту Sport24 Даниле Игнатову исландец рассказал:

каким спортом занимался в детстве и за что ненавидит рыбалку;

почему провалил просмотр в «Баварии»;

в какой стране Европы столкнулся с долгами по зарплате;

как выглядела сборная Исландии 10 лет назад;

чего ждет от «Краснодара» и почему пока не играет в основе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmWG8DpD5Vf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmWG8DpD5Vf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Can’t wait to get out on the pitch with my new teammates?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jongudni/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Jón Guðni Fjóluson</a> (@jongudni) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-11T16:33:09+00:00">11 Авг 2018 в 9:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Легкая атлетика, рыбалка, «МЮ»

— В детстве я занимался вообще всем, чем только можно у нас в Торлауксхебне: кроме футбола это был баскетбол, легкая атлетика, даже гольф. Кстати, гольф — второй по популярности вид спорта во всей Исландии. Гандбол? Нет, гольфистов в стране намного больше.

Когда я учился в школе, все мои дни так и проходили: с футбольной тренировки бежал на баскетбол, оттуда — в гольф-клуб, а вечером бегал кроссы и прыгал. Шикарное было время, если честно.

— И все виды спорта вам удавались?

— Я был неплох в легкой атлетике. Даже два года подряд, в 13 и 14 лет, становился чемпионом Исландии по прыжкам в высоту. Думаю, сейчас этот опыт мне немного помогает лучше играть головой.

Но футбол всегда был на первом месте. Мои родители — обычные исландцы: мама работает в офисе, папа строит дома. А вот дядя был футболистом и играл в низших лигах. Так что я всегда на него равнялся, а лет в 16 точно решил, что стану профессионалом. Тогда и переехал в Рейкьявик, стал играть за «Фрам» в зимних турнирах и скоро подписал первый контракт.

— До этого наверняка чем-то зарабатывали?

— Я жил в портовом городе, поэтому работал с рыбой. Ловить ее сетями, разделывать, сортировать — всем этим я занимался лет с 15. Нормально зарабатывал для исландского тинейджера — около 1000 евро в месяц.

Но самое забавное, что сейчас я ненавижу рыбалку. Просто мне никогда не хватает терпения, чтобы сидеть с закинутой удочкой и ждать, пока заклюет.

— У всех исландцев есть любимая команда в АПЛ. У вас?

— «Юнайтед» — это семейное, поэтому с 4 лет у меня не было выбора. Я фанател от Криштиану Роналду и Пола Скоулза. На моей позиции нравились Неманья Видич и Рио Фердинанд — это иконы.

Как и все фанаты «Манчестера», я дико обрадовался увольнению Жозе Моуринью. Честно говоря, в середине сезона я просто не включал матчи любимой команды. Но состав у «МЮ» сумасшедший — так что победная серия Сульшера вообще не удивительна. Он использует игроков так, как нужно.

Брат Магнуссона, «Бавария», долги в Бельгии

— Во «Фраме» вы начинали вместе с вратарем сборной Исландии Ханнесом Хальдорссоном. Что он делает лучше: ловит мячи или «снимает ролики?

— Ханнес уже в 23 что-то снимал, кстати. Но он прекрасно понимает, что в футбол вечно играть не сможет, поэтому больше сфокусировался на футболе. Считаю, он крутой вратарь, а полнометражные картины сможет снимать по завершении карьеры.

— С Хердуром Магнуссоном вы тоже пересеклись в Рейкьявике.

— Сыграли вместе всего несколько игр, он достаточно быстро уехал в «Ювентус». Я не удивился, когда Хердура забрали в Италию: с 16 лет было видно, что он будет топ-футболистом. Пасы Магнуссона с левой ноги — это было мощно и в Исландии, и сейчас в ЦСКА.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/IgiWVIvNFB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/IgiWVIvNFB/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hordurmagnusson/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Hörður Magnússon</a> (@hordurmagnusson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2012-03-23T08:34:01+00:00">23 Мар 2012 в 1:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С его старшим братом Хлинуром мы провели много матчей за «Фрам». Он тоже хороший футболист, по таланту сопоставим с Хердуром, но не смог уехать за пределы Исландии и до сих пор играет за родную команду.

— Когда вы впервые могли уехать в Европу?

— Еще в 19 лет меня заметили скауты ПСВ — наверное, видели пару матчей или видеонарезок — позвонили агенту. Я съездил на просмотр в Голландию, неплохо, как мне казалось, смотрелся, но контракт мне не предложили.

Следующими были две подряд поездки в «Баварию». Не знаю, был ли именно Луи ван Гал заинтересован лично, но в первый раз я провел много тренировок со второй командой и однажды — с главной. Рибери, Роббен, Швайнштайгер — рядом с этими звездами старался себя проявить. Думал, что получалось, потому что спустя пару недель мне снова позвонили и позвали на предсезонный турнир в Англию вместе с молодежкой «Баварии».

— И почему «Бавария» вас не подписала?

— В Англии мы играли со второй командой «Челси» — там тогда числились многие будущие звезды. Я вышел в основе и играл персонально против Дэниела Старриджа. В начале второго тайма я попытался догнать его после длинного заброса за спину, заплел ему ноги и получил красную карточку.

После игры я вернулся обратно в Исландию, а из «Баварии» больше не звонили. Признаться, ужасно себя чувствовал в тот момент.

— Но все-таки перешли из «Фрама» в «Беерсхот».

— Это было через год. У меня было предложение от АЕКа, я даже прилетел в Афины, но решил не подписывать контракт, который мне предложили.

Но в Бельгии тоже было непросто. Во-первых, в 21 год я оказался далеко от дома. Во-вторых, в моей семье родилась первая дочь. В-третьих, я не так много играл из-за травмы, хотя был в основе в течение всей предсезонки.

— К тому же, у «Беерсхота» были проблемы с деньгами, так?

— Очень серьезные. Кажется, только самая первая зарплата пришла вовремя — все остальные с большими задержками. Все деньги полностью клуб выплатил только перед тем, как я нашел новую команду. А через пару месяцев после моего ухода вообще прекратил существование.

— В одной команде с вами играл Вандерсон. Каким его помните?

— Перед тем, как подписать контракт с «Краснодаром», я посмотрел на состав в интернете и подумал: «Хм, а это не тот же парень?». С тех пор Вандерсон реально вырос — я-то видел его еще 17-летним. Сейчас он хорош с мячом, многое умеет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqnR7KhHO5j/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqnR7KhHO5j/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wandersonmsc94/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Wanderson Maciel Sousa Campos</a> (@wandersonmsc94) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-25T18:41:48+00:00">25 Ноя 2018 в 10:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— После Бельгии вы играли в «Норрчепинге» с Арнором Сигурдссоном. Sport24 он рассказывал, что вы помогли ему адаптироваться в Швеции.

— Приятно слышать это от Арнора. Чемпионат Швеции — наверное, самый комфортный для исландцев, но молодым ребятам всегда нужно помогать, чтобы процесс адаптации быстрее прошел. До «Норрчепинга» я ничего не знал о Сигурдссоне, но на первой же тренировке понял, что это большой талант.

Уверен, он особенный. Хотя бы потому, что занимается футболом 24/7. ЦСКА получил великолепного футболиста.

Сборная Исландии, Мбаппе, голы

— Вы дебютировали в сборной в 2010-м. Ходят слухи, что до Лагербека футболисты в Исландии могли выпивать прямо перед матчами.

— Такого, конечно не было. Но тогда сборная Исландии была совсем другой, да. И нет ничего странного в том, что в команде играли друзья, которые могут сходить вместе в паб и выпить одну-две кружки пива. Не перед матчами или тренировками, а в свободное время.

— Но теперь сборная стала профессиональнее, чем 9 лет назад?

— Конечно. Исландия — невероятно футбольная страна, мы многому научились, в том числе и у иностранных тренеров. Сейчас сборная добивается лучших результатов, поэтому в спорт вкладывается больше денег, наши игроки выше ценятся в мире, растет уровень подготовки.

— Тем не менее, ассистент главного тренера сборной Исландии рассказывал мне, что выполняет функции аналитика, скаута, начальника команды, а еще проводит тренировки. Например, в «Краснодаре» этим занимаются разные люди.

— Понятно, что штаб сборной немного меньше, чем у топ-команд. Не знаю точно, как строится работа в Исландии, но даже 10 лет назад у нас были и массажисты, и физиотерапевты, и обслуживающий персонал.

— «Краснодар» ведь впервые вышел на вас после одного из матчей за сборную Исландии?

— У нас был товарищеский матч против перуанцев в США. Мы проиграли, но я забил свой первый гол за сборную. После этого кто-то из «Краснодара» позвонил Рагнару Сигурдссону, с которым я как раз отбегал всю игру в центре обороны, и попросил мой номер.

Я сразу спросил у Рагнара совета. Запомнил, что он сказал мне: «Если бы сейчас играл в “Краснодаре”, то точно не уехал бы оттуда».

— В ворота Перу вы забили головой. До этого забивали не со стандартов?

— Достаточно часто, особенно во «Фрама». Свой последний сезон в Исландии я провел на месте плеймейкера — один из игроков травмировался, и меня поставили под нападающим. Я забил 5 голов, сделал 7 ассистов — не так плохо.

— Товарищеский матч против Франции — самый тяжелый в карьере?

— Я выходил на поле при счете 2:0 в нашу пользу. Тренер выпустил на левый фланг обороны — у меня был подобный опыт, но очень давно. Против меня — Килиан Мбаппе.

В моменте с первым пропущенным голом я даже не успел среагировать на него. Увидел мяч перед собой, развернулся — Мбаппе уже оторвался от меня на 10 метров и забил… Справиться с ним очень тяжело.

— Тренер сборной Исландии рассказывал мне, что ничью 2:2 с чемпионами мира в вашей стране расценили как поражение.

— Ожидания от нашей команды намного выше, чем были раньше — это правда. Но я действительно считаю, что мы можем показывать такие же результаты, как на Евро-2016. И способны обыграть любого — и даже Францию, с которой играть в отборе. Почему нет?

«Краснодар», скамейка, Мусаев

— В «Краснодаре» вы пока сыграли всего 5 матчей. В чем причина?

— Мне тяжело ответить на это… Когда я перешел в «Краснодар», сезон уже начался. Пока решал связанные с переездом проблемы, команда уже победила в нескольких матчах подряд, все шло хорошо. Это естественно, что тренер не меняет победный состав.

Новая команда, система, требования — ко всему этому нужно привыкнуть. Так что мне остается ждать шанса и быть лучшим на тренировках. Конечно, никому не нравится сидеть на скамейке.

Плюс я переехал в Краснодар с женой и тремя детьми. В городе далеко не все говорят по-английски, с этим тоже поначалу возникли некоторые сложности. Но, кажется, уже сейчас все наладилось.

— Вы разговаривали с Мурадом Мусаевым на эту тему?

— Общались пару раз, в том числе и на сборах. Но не о моей роли в команде — просто о бытовых вещах. Мусаев — отличный тренер, мне нравится стиль, который он прививает «Краснодару». Несмотря на молодость, тренер отлично управляется с командой, контролирует ситуацию. И много учится.

— Вы сыграли во всех трех кубковых матчах. С «Ростовом» было тяжелее всего?

— Считаю, мы должны были забивать три-четыре мяча еще в первом тайме. Упустили моменты, а в итоге получили 2:2 дома. Думаю, мы все еще можем пройти дальше, несмотря на то, что будем играть в Ростове уже через три дня после выезда в Лиге Европы. Хотим пройти как можно дальше во всех турнирах.