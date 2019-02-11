«Енисей» проведет домашний матч 18-го тура РПЛ с «Ростовом» в Сочи

Встреча перенесена в связи с тем, что домашняя арена клуба в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта. Игра «Енисей» — «Ростов» состоится 1 марта на стадионе «Фишт».