Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Леванте
Футбол. Зарубежный
10.02
Ницца1
Лион0
Футбол. Зарубежный
10.02
Атлетик0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
10.02
Милан3
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
10.02
Севилья2
Эйбар2
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
8Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
10:32 (мск), источник: ТАСС

«Енисей» проведет домашний матч 18-го тура РПЛ с «Ростовом» в Сочи

КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» проведет матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» на стадионе в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Наверх

Встреча перенесена в связи с тем, что домашняя арена клуба в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта. Игра «Енисей» — «Ростов» состоится 1 марта на стадионе «Фишт».

«Енисей» набрал 10 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, одержав две победы в 17 матчах.

Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Биатлонные боссы опозорились. Они привезли Кубок мира в Канаду
Кучеров зажег в дерби солнечного штата и вернулся на вершину НХЛ
Россия показала лучший результат на ЧМ по сноуборду и фристайлу
Тарасенко: хет-трик и 200 шайб в НХЛ. Русский снайпер вернулся
«Львы» съели Месси, Тер Штеген спас для «Барсы» ничью
Роналду забил гол и отдал результативный пас в матче серии А
СМИ: Сульшер останется главным тренером «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь