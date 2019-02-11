«Енисей» проведет домашний матч 18-го тура РПЛ с «Ростовом» в Сочи
КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» проведет матч 18-го тура Российской
КРАСНОЯРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» проведет матч 18-го тура Российской
Встреча перенесена в связи с тем, что домашняя арена клуба в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта. Игра «Енисей» — «Ростов» состоится 1 марта на стадионе «Фишт».
«Енисей» набрал 10 очков и находится на последнем месте в турнирной таблице Российской