Адвокат Кокорина обжаловал продление его ареста
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина обжаловал продление его ареста по делу о драках в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина обжаловал продление его ареста по делу о драках в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.
«В адрес суда поступила жалоба на продление ареста Кокорина», — сказал собеседник агентства, отметив, что дата рассмотрения пока не назначена. Также обжаловано продление ареста Кириллу Кокорину.
Ранее Тверской суд Москвы продлил арест до 8 апреля футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому. 8 февраля Мамаев уже обжаловал решение суда.
Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и его друг Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы «Пекин», когда несколько мужчин напали на водителя «Мерседеса» Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.