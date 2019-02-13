Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс0
Реал0
Футбол. Зарубежный
21:30
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Страсбур1
Футбол. Еврокубки
14.02
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
14.02
Славия Пр
Генк
Все события
Фоторепортажи
8Сергей Ковалев победил Элейдера Альвареса
10Почти 30. Кадры карьеры Федора Смолова
16:09 (мск), источник: ТАСС

Адвокат Кокорина обжаловал продление его ареста

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина обжаловал продление его ареста по делу о драках в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«В адрес суда поступила жалоба на продление ареста Кокорина», — сказал собеседник агентства, отметив, что дата рассмотрения пока не назначена. Также обжаловано продление ареста Кириллу Кокорину.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест до 8 апреля футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому. 8 февраля Мамаев уже обжаловал решение суда.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и его друг Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы «Пекин», когда несколько мужчин напали на водителя «Мерседеса» Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Им вменяется также ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ушли на высоту: почему погибла туристическая группа Дятлова
"Стыдно иметь такой уровень высшего образования в стране"
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
«Аякс» принимает «Реал (трансляция)
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь