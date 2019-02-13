Адвокат Кокорина обжаловал продление его ареста

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и его друг Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы «Пекин», когда несколько мужчин напали на водителя «Мерседеса» Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.