«Спартак» назвал соперников по заключительному сбору в Турции
В ночь с 12 на 13 февраля футболисты «Спартака» вернулись в Москву из Турции, где прошёл третий тренировочный сбор команды.
В ночь с 12 на 13 февраля футболисты «Спартака» вернулись в Москву из Турции, где прошёл третий тренировочный сбор команды.
Игрокам было предоставлено три выходных дня, а в субботу
На четвёртом сборе у «Спартака» запланировано два контрольных матча. 19 февраля их соперником станет «Оренбург», а 23 февраля команда Олега Кононова встретится с «Шерифом» — действующим чемпионом Молдавии, сообщает официальный сайт
«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской
В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».