Экс-врач «Спартака»: У Селихова болит поясница

Источник: РИА "Новости"

По словам доктора, россиянин пришел к нему на прием.

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Вратаря заменили из-за травмы во время матча с братиславским «Слованом» (1:3) 9 февраля.

«У Селихова болит поясница. Он пришел ко мне на прием. Спросил его, в чем дело. Саша ответил: «Непонятно. Не падал, ничего такого не было».