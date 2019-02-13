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15:59 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-врач «Спартака»: У Селихова болит поясница

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен рассказал о том, как прошла его встреча с вратарем красно-белых Александром Селиховым, который испытывает проблемы со спиной.

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Источник: РИА "Новости"

По словам доктора, россиянин пришел к нему на прием.

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Вратаря заменили из-за травмы во время матча с братиславским «Слованом» (1:3) 9 февраля.

«У Селихова болит поясница. Он пришел ко мне на прием. Спросил его, в чем дело. Саша ответил: «Непонятно. Не падал, ничего такого не было».

Посмотрел его. Думаю, вскоре все будет нормально. На последнем сборе в Турции Селихов будет в полном порядке", — цитирует Лю Sport24.

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