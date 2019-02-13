Экс-врач «Спартака»: У Селихова болит поясница
Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен рассказал о том, как прошла его встреча с вратарем
Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен рассказал о том, как прошла его встреча с вратарем
По словам доктора, россиянин пришел к нему на прием.
Вратаря заменили
«У Селихова болит поясница. Он пришел ко мне на прием. Спросил его, в чем дело. Саша ответил: «Непонятно. Не падал, ничего такого не было».
Посмотрел его. Думаю, вскоре все будет нормально. На последнем сборе в Турции Селихов будет в полном порядке", — цитирует Лю Sport24.