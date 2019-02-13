Футболисты «Рубина» обыграли солигорский «Шахтер» на сборе в Турции

Встреча, состоявшаяся в Белеке, завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды, в составе которой голы забили Дмитрий Полоз (35-я минута, с пенальти) и Ибрагим Цаллагов (53). У проигравших отличился Элис Бакай (32).