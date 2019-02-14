«Ростову» разрешили заявить Зайнутдинова в российскую премьер-лигу
Полузащитник сборной Казахстана по футболу 20-летний Бахтиер Зайнутдинов сможет выступать в российской
Полузащитник сборной Казахстана по футболу 20-летний Бахтиер Зайнутдинов сможет выступать в российской
Как сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт РФС, с клуба, в который в межсезонье перешел казахстанец, снят запрет на регистрацию новых футболистов.
Напомним, первый официальный матч «Ростов» проведет 24 февраля, когда в рамках четвертьфинала Кубка России дома встретится с «Краснодаром».
Ранее в товарищеском матче клуба на сборах в Испании Зайнутдинов оформил первую голевую передачу.
О переходе 20-летнего Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта не сообщаются, но «Астана» подтвердила, что игрок сам выкупил свой контракт.