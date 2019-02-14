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10:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростову» разрешили заявить Зайнутдинова в российскую премьер-лигу

Полузащитник сборной Казахстана по футболу 20-летний Бахтиер Зайнутдинов сможет выступать в российской премьер-лиге за «Ростов».

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Как сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт РФС, с клуба, в который в межсезонье перешел казахстанец, снят запрет на регистрацию новых футболистов.

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Напомним, первый официальный матч «Ростов» проведет 24 февраля, когда в рамках четвертьфинала Кубка России дома встретится с «Краснодаром». Из-за этой встречи клуб не отпустил Зайнутдинова на товарищескую игру сборной Казахстана с Молдовой, так как она проводится не в дату ФИФА.

Ранее в товарищеском матче клуба на сборах в Испании Зайнутдинов оформил первую голевую передачу.

О переходе 20-летнего Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта не сообщаются, но «Астана» подтвердила, что игрок сам выкупил свой контракт.

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