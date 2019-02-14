Сесар Навас в свой день рождения объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Испанский защитник «Рубина» Сесар Навас принял решение завершить карьеру игрока, сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Испанский защитник «Рубина» Сесар Навас принял решение завершить карьеру игрока, сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Навас, которому в четверг исполнилось 39 лет, в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В июле 2018 года испанский футболист продлил контракт с командой из Казани на один год.
Ранее в феврале стало известно, что «Рубин» исключил игрока из заявки на сезон.
«Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год. После чего он два года провел в «Ростове», в составе которого выиграл серебряные медали чемпионата России. В августе 2017 года испанец вернулся в казанский клуб. В составе «Рубина» Навас становился чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка страны и один раз — Кубка России. Всего за «Рубин» он провел 255 матчей.