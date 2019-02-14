Сесар Навас в свой день рождения объявил о завершении карьеры

Источник: РИА "Новости"

Навас, которому в четверг исполнилось 39 лет, в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В июле 2018 года испанский футболист продлил контракт с командой из Казани на один год.

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Ранее в феврале стало известно, что «Рубин» исключил игрока из заявки на сезон.

«Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба. Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще», — говорится в сообщении на сайте клуба.