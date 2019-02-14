Мосгорсуд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева 25 февраля

«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление судьи, которым продлен срок содержания под стражей Мамаеву, Кокориным, Протасовицкому, состоится 25.02.19 в 15.15 в Московском городском суде. Апелляционные жалобы поступили в защиту всех четверых обвиняемых», — сказала она.
На прошлой неделе Тверской суд продлил срок ареста всем фигурантам дела до 8 апреля.
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях, а также признался, что полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу и заняться спортом.