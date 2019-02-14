Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Интер
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Генк
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Бетис
Футбол. Еврокубки
20:55
Олимпиакос П
Динамо К
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Галатасарай
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Цюрих
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Мальме
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
13.02
Тоттенхэм Хотспур3
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
13.02
Аякс1
Реал2
Все события
Фоторепортажи
8«Нечего скрывать»: российские спортсмены в уникальной фотосессии
8Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграл Супербоул
11:08 (мск), источник: Р-Спорт

Мосгорсуд проверит законность ареста Кокорина и Мамаева 25 февраля

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Мосгорсуд 25 февраля проверит законность продления срока ареста футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Светлана Скачкова.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Рассмотрение апелляционных жалоб на постановление судьи, которым продлен срок содержания под стражей Мамаеву, Кокориным, Протасовицкому, состоится 25.02.19 в 15.15 в Московском городском суде. Апелляционные жалобы поступили в защиту всех четверых обвиняемых», — сказала она.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

На прошлой неделе Тверской суд продлил срок ареста всем фигурантам дела до 8 апреля.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь в соревнованиях, а также признался, что полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу и заняться спортом.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Туктамышева рассказала о сексе и женском здоровье
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
«Питтсбург» без Малкина победил «Эдмонтон» в матче НХЛ
Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча
Капитан «Реала» сознался в намеренном нарушении правил
Икарди не попал в заявку «Интера» на матч Лиги Европы
Фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» устроили драку в центре Киева
Прогноз: «Краснодар» и «Байер» не уйдут без голов в матче ЛЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь