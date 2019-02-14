Воронин: «Спартак» повёл себя с Самедовым по-свински, учитывая его заслуги
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился мыслями об уходе полузащитника Александра Самедова из московского «Спартака» за полгода до окончания контракта.
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился мыслями об уходе полузащитника Александра Самедова из московского «Спартака» за полгода до окончания контракта.
«Здесь мне приличные слова подобрать сложно. Если брать его заслуги перед “Спартаком”, то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели
Напомним, Самедов покинул «Спартак» в зимнее трансферное окно и подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».