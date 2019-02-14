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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Воронин: «Спартак» повёл себя с Самедовым по-свински, учитывая его заслуги

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин поделился мыслями об уходе полузащитника Александра Самедова из московского «Спартака» за полгода до окончания контракта.

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Источник: РИА "Новости"

«Здесь мне приличные слова подобрать сложно. Если брать его заслуги перед “Спартаком”, то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели по-свински. Участник двух чемпионатов мира, чемпионата Европы, завоевал золотые медали со “Спартаком”, а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководителей клуба. Я вырос в футбольной Западной Европе, знаю отношение тех же немцев к своим футболистам. Этому стоит поучиться. У нас же старая плеяда постоянно повторяет: играем — нужны, перестали попадать в состав — мы мусор. Переступят и пойдут дальше», — цитирует Воронина «Спорт день за днём».

Напомним, Самедов покинул «Спартак» в зимнее трансферное окно и подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».

Что имел ввиду Самедов, говоря, что Кононов — стратег?
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1 февраля© Ньюстюб
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