Воронин: «Спартак» повёл себя с Самедовым по-свински, учитывая его заслуги

«Здесь мне приличные слова подобрать сложно. Если брать его заслуги перед “Спартаком”, то могу сказать, что по отношению к Саше себя повели по-свински. Участник двух чемпионатов мира, чемпионата Европы, завоевал золотые медали со “Спартаком”, а его за полгода до окончания контракта выставляют за дверь. Это не красит руководителей клуба. Я вырос в футбольной Западной Европе, знаю отношение тех же немцев к своим футболистам. Этому стоит поучиться. У нас же старая плеяда постоянно повторяет: играем — нужны, перестали попадать в состав — мы мусор. Переступят и пойдут дальше», — цитирует Воронина «Спорт день за днём».



Напомним, Самедов покинул «Спартак» в зимнее трансферное окно и подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов».