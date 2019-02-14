Защитник «Анжи» продолжит карьеру в «Аль-Ахли»
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Венесуэльский футболист Джон Чансельор покинул «Анжи» и продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли», сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Венесуэльский футболист Джон Чансельор покинул «Анжи» и продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли», сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.
Как сообщается, 27-летний защитник уже подписал контракт с «Аль-Ахли».
Защитник сборной Венесуэлы перешел в «Анжи» в середине сезона-2017/18. Чансельор провел за махачкалинскую команду 15 матчей в чемпионате России и два — в Кубке страны.