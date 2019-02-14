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12:02 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Анжи» продолжит карьеру в «Аль-Ахли»

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Венесуэльский футболист Джон Чансельор покинул «Анжи» и продолжит карьеру в катарском «Аль-Ахли», сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, 27-летний защитник уже подписал контракт с «Аль-Ахли».

Защитник сборной Венесуэлы перешел в «Анжи» в середине сезона-2017/18. Чансельор провел за махачкалинскую команду 15 матчей в чемпионате России и два — в Кубке страны.

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