Навас написал прощальное письмо болельщикам «Рубина»
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Навас, которому в четверг исполнилось 39 лет, в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В июле 2018 года испанский футболист продлил контракт с командой из Казани на один год.
Ранее в феврале стало известно, что «Рубин» исключил игрока из заявки на сезон.
«Вот и пришло время завершить карьеру. И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков “Рубина” за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца», — говорится в письме Наваса.
Также Навас сообщил, что в мае вместе с семьей приедет в Казань, чтобы лично попрощаться с болельщиками.
«Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома все это время. Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского “Рубина”, за вашу помощь, доверие, поддержку. Мы обязательно увидимся ещё раз в мае, когда я приеду в Казань со своей семьей, чтобы лично попрощаться с вами», — отметил футболист.
Всего за «Рубин» он провел 255 матчей.