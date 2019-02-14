Навас написал прощальное письмо болельщикам «Рубина»

Источник: РИА "Новости"

Навас, которому в четверг исполнилось 39 лет, в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В июле 2018 года испанский футболист продлил контракт с командой из Казани на один год.

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Ранее в феврале стало известно, что «Рубин» исключил игрока из заявки на сезон.

«Вот и пришло время завершить карьеру. И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков “Рубина” за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом. Без вашей поддержки мы бы не смогли играть, как мы играли. Спасибо большое от всего сердца», — говорится в письме Наваса.

Также Навас сообщил, что в мае вместе с семьей приедет в Казань, чтобы лично попрощаться с болельщиками.

«Я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома все это время. Я хочу поблагодарить всех работников клуба, товарищей по команде и тренерский штаб, с которыми я работал все эти годы и которые являются частью семьи казанского “Рубина”, за вашу помощь, доверие, поддержку. Мы обязательно увидимся ещё раз в мае, когда я приеду в Казань со своей семьей, чтобы лично попрощаться с вами», — отметил футболист.

Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год. После чего он два года провел в «Ростове», в составе которого выиграл серебряные медали чемпионата России. В августе 2017 года испанец вернулся в казанский клуб. В составе «Рубина» Навас становился чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка страны и один раз — Кубка России.