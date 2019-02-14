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13:04 (мск), источник: ТАСС

ВТБ купит футбольный клуб «Динамо» за 1 рубль

СОЧИ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сделка по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба «Динамо» обойдется банку ВТБ в один рубль. Об этом ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

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Источник: РИА "Новости"

В январе на экономическом форуме в Давосе Костин заявил, что ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом «Динамо».

«Мы и сейчас “Динамо” полностью финансируем, — сказал Костин. — Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно».

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На вопрос, когда предполагается сделка, Костин ответил: «Думаю, в ближайшее время».

ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, включая футбольную. Согласно контракту, рассчитанному до 31 декабря нынешнего года, ВТБ в год выделяет ФК «Динамо» порядка 1,8 млрд рублей.

В четверг в Сочи начался Российский инвестиционный форум. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

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