Кто станет конкурентом хавбека сборной Казахстана Зайнутдинова за место в составе «Ростова»

Российский клуб под руководством Карпина предпочитает схему с тремя центральными защитниками, чистым опорником в лице Александра Гацкана, а вот дальше возможны вариации. Есть формация с более насыщенным центром поля, когда Гацкану помогают еще два полузащитника «бокс-ту-бокс». В первой половине сезона это были Аяз Гулиев и Артур Юсупов, но оба покинули «Ростов» в межсезонье, вернувшись в Москву.

Но есть и атакующая схема, когда «Ростов» играет с двумя полузащитниками в центре и тремя игроками в атаке. Клуб значительно обновил среднюю линию этой зимой, подписав вместе с Зайнутдиновым еще четырех хавбеков.

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Ивелин Попов, 31 год

Трижды лучший игрок Болгарии когда-то уже перекрывал дорогу другому казахстанскому таланту — Бауыржану Исламхану, но это было еще в «Кубани». Да и к тому же тогда Баторик был действительно не готов к подобной конкуренции, в отличие от нынешнего Зайнутдинова.

Попов — игрок наиболее атакующий в этой компании, поэтому не исключено, что он будет действовать либо на фланге в атаке, либо вторым нападающим. Пока это не прямой конкурент Бахтиера, но многое зависит от схемы и то как будут использовать Попова.

Роман Еременко, 31 год

С точки зрения опыта и класса Еременко выглядит самым предпочтительным вариантом для игрока основы. Но полгода Романа в «Спартаке» не убедили, что он по-настоящему вернулся в большую игру. Карпин не стал бы брать игрока просто ради имени: Валерий Георгиевич определенно хочет сделать Еременко прежним, как это например случилось с Сергеем Паршивлюком.

Матиас Норманн, 22 года

У еще одного новобранца «Ростова» удивительная карьера: он попал в «Брайтон» из английской премьер-лиги, будучи игроком скромного норвежского клуба «Буде-Глимт». Впрочем, в Англии хавбек не задержался, его практически сразу отдали в аренду в «Мольде».

В «Ростове» очень хорошо адаптируются исландцы, что должно добавлять уверенности близкому им духу и менталитету Норманну. Норвежец — игрок менее креативный, нежели Зайнутдинов, Еременко и Попов, но его отличает мобильность и выносливость.

Данил Глебов, 19 лет

Самый молодой игрок «Ростова» средней линии и тоже новичок. В первом круге РПЛ Глебов выступал за «Анжи», где провел восемь матчей. В пользу 19-летнего полузащитника говорит его российский паспорт, что очень важно в условиях жесткого лимита в РПЛ. И не будем забывать, что до этого в центре поля у «Ростова» играли как раз россияне — Гулиев и Юсупов.

Отметим, что в недавнем товарищеском матче с «Волеренгой» Глебов появился в основе, а заменил его именно Зайнутдинов, в итоге сделавший голевую передачу.

Напомним, о переходе 20-летнего Зайнутдинова «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта не сообщаются, но «Астана» подтвердила, что игрок сам выкупил свой контракт. В межсезонье казахстанец провел за «желто-синих» уже пять игр.

Первый официальный матч «Ростов» проведет 24 февраля, когда в рамках четвертьфинала Кубка России дома встретится с «Краснодаром» (первая игра — 2:2). Из-за этого матча клуб не отпустил Зайнутдинова на товарищескую встречу сборной Казахстана с Молдовой, так как она проводится не в дату ФИФА.