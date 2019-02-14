«Ахмат» назвал соперников по третьему сбору

Источник: РИА "Новости"

Первая тренировка состоится вечером на поле спорткомплекса «Корнелия». В Белеке грозненская команда пробудет до 22 февраля и проведёт три контрольных матча.

Уже завтра, 15 февраля, грозненцы сыграют с грузинской командой «Сабуртало». 18 февраля спарринг-партнёром выступит молдавский клуб «Петрокуб», а в последний день сборов «Ахмат» выйдет на поле против минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.