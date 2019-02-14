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15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» назвал соперников по третьему сбору

Сегодня, 14 февраля, у футболистов «Ахмата» в Турции начинаются третьи подготовительные сборы.

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Источник: РИА "Новости"

Первая тренировка состоится вечером на поле спорткомплекса «Корнелия». В Белеке грозненская команда пробудет до 22 февраля и проведёт три контрольных матча.

Уже завтра, 15 февраля, грозненцы сыграют с грузинской командой «Сабуртало». 18 февраля спарринг-партнёром выступит молдавский клуб «Петрокуб», а в последний день сборов «Ахмат» выйдет на поле против минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с «Рубином». Игра состоится в Казани 3 марта.

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