«Ахмат» назвал соперников по третьему сбору
Сегодня, 14 февраля, у футболистов «Ахмата» в Турции начинаются третьи подготовительные сборы.
Сегодня, 14 февраля, у футболистов «Ахмата» в Турции начинаются третьи подготовительные сборы.
Первая тренировка состоится вечером на поле спорткомплекса «Корнелия». В Белеке грозненская команда пробудет до 22 февраля и проведёт три контрольных матча.
Уже завтра, 15 февраля, грозненцы сыграют с грузинской командой «Сабуртало». 18 февраля
После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской