Павел Мамаев — о матче в СИЗО: Незабываемые ощущения
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после матча в СИЗО-2 «Бутырка» выразил благодарность руководству ФСИН за поддержку.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после матча в СИЗО-2 «Бутырка» выразил благодарность руководству ФСИН за поддержку.
— Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку, — сказал Мамаев в разговоре с руководителями ФСИН и СИЗО.
С журналистами общаться футболисту было запрещено.
Напомним, что сегодня в СИЗО-2 «Бутырка» состоялся футбольный матч, который завершился победой «Желтых» над «Зелеными» со счетом 8:7.
Павел отыграл по тайму за каждую из команд, за «Желтых» забил три мяча, в составе «Зеленых» — четыре. (Александр Рогулев).