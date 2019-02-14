Павел Мамаев — о матче в СИЗО: Незабываемые ощущения

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— Незабываемые ощущения. После этих месяцев рад, что состоялся такой матч. Посвящаю его супруге. Спасибо ФСИН за поддержку, — сказал Мамаев в разговоре с руководителями ФСИН и СИЗО.

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С журналистами общаться футболисту было запрещено.

Напомним, что сегодня в СИЗО-2 «Бутырка» состоялся футбольный матч, который завершился победой «Желтых» над «Зелеными» со счетом 8:7.

Павел отыграл по тайму за каждую из команд, за «Желтых» забил три мяча, в составе «Зеленых» — четыре. (Александр Рогулев).