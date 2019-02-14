Тульский ФК «Арсенал» поддерживает предложение о введении паспорта болельщика в России

«Я думаю, это хорошая идея, мы же уже прошли через это на чемпионате мира — идея отличная, — сказал Аджоев. — Во-первых, на стадионе будет дисциплина. Надо еще уточнить, как точно он будет действовать — это не так просто. Не думаю, что это отразится на посещаемости: если человек любит свою команду, то он придет на игру в любом случае».