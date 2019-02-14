Ракицкий: В мои обязанности не входит рассказывать, как я живу

Приносить пользу футбольному клубу «Зенит». Ну никак не входит в мои обязанности сидеть и рассказывать, как я живу, куда я пойду, что я поем. Я просто это не люблю. Мне есть с кем поговорить. У меня есть жена, у меня есть друзья. Вот с ними я могу пообщаться, и то дома", — сказал защитник в интервью клубному телевидению.