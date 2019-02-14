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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Ракицкий: В мои обязанности не входит рассказывать, как я живу

Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий признался, что не любит общаться с журналистами и давать интервью.

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Источник: AFP 2019

«Я что, блогер какой-то? Я футболист. Моя первая задача — играть в футбол.

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Приносить пользу футбольному клубу «Зенит». Ну никак не входит в мои обязанности сидеть и рассказывать, как я живу, куда я пойду, что я поем. Я просто это не люблю. Мне есть с кем поговорить. У меня есть жена, у меня есть друзья. Вот с ними я могу пообщаться, и то дома", — сказал защитник в интервью клубному телевидению.

Украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. 29-летний игрок является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач.

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