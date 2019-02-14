Гендиректор ФК «Крылья Советов»: Вопрос с внедрением паспорта болельщика нужно проработать

«Мне кажется, это хорошая инициатива, но с другой стороны, я думаю, что это может снизить посещаемость, — сказал Шашков. — Этот вопрос еще нужно прорабатывать: на чемпионате мира это было одно, сейчас — другое. На футбол ходят дети, не всем это будет удобно, а это получается такая “обязаловка”, которую нужно приобретать. Не уверен, что это будет эффективно».