ВФСО «Динамо» одобрило продажу акций ФК компании, акционер которой Банк ВТБ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президиум центрального совета всероссийского
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президиум центрального совета всероссийского
«Члены президиума одобрили сделку продажи обществом «Динамо» акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо» (основной акционер — Банк ВТБ) пакета акций АО «ФК «Динамо-Москва» и уполномочили председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского подписать договор купли-продажи», — говорится в сообщении общества.
ВТБ с апреля 2009 года владел контрольным пакетом акций московского футбольного клуба «Динамо». В декабре 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль.