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18:28 (мск), источник: Р-Спорт

ВФСО «Динамо» одобрило продажу акций ФК компании, акционер которой Банк ВТБ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Президиум центрального совета всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» на заседании одобрил сделку продажи акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо» (основной акционер — Банк ВТБ) пакета акций футбольного клуба «Динамо», сообщается в релизе ВФСО.

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«Члены президиума одобрили сделку продажи обществом «Динамо» акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо» (основной акционер — Банк ВТБ) пакета акций АО «ФК «Динамо-Москва» и уполномочили председателя общества «Динамо» Владимира Стржалковского подписать договор купли-продажи», — говорится в сообщении общества.

ВТБ с апреля 2009 года владел контрольным пакетом акций московского футбольного клуба «Динамо». В декабре 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за символический один рубль.

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